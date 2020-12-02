شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر فى داكار تلتقى وزير المياه والصرف الصحى السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت نهى خضر، سفيرة مصر في داكار، مع وزير المياه والصرف الصحي السنغالي "Serigne Mbaye Thiam"، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلديّن، لا سيما فرص الاستثمارات المتاحة لرجال الأعمال المصريين في مجال مشروعات المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار خطة السنغال التي تستهدف تطوير الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقد أكدت السفيرة نهى خضر على إيلاء مصر أولوية للتعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الاستثمارية، خاصة تلك الموجهة لتطوير البنية التحتية في دول القارة وتحسين مستوى معيشة الأفراد بها.

من جانبه، وجه الوزير السنغالي الشكر للحكومة المصرية على إتاحة الفرصة له للمشاركة في أسبوع المياه في القاهرة خلال شهر أكتوبر 2020، مشيداً بنتائجه الايجابية ومستوى التنظيم المتميز. كما أكد على تطلعه لدفع عجلة التعاون بين الدولتيّن في مجال المياه والصرف الصحي، ليس فقط من خلال الاستثمارات بل وكذلك من خلال تبادل الخبرات والتدريب المُشترك بين الكوادر المعنية في البلديّن.