شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد جندى جزائرى خلال اشتباكات مع إرهابيين شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، استشهاد جندي بالجيش خلال اشتباكات مع إرهابيين بولاية جيجل (شمال شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "الرقيب الأول "للماية سيف الدين" استشهد إثر اشتباك جديد مع مجموعة إرهابية بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل".

وأشار إلى أن العملية أدت أمس إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين وضبط أسلحة وكميات من الذخيرة.

وأضاف البيان أن الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس الأركان الجزائري تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه، مجددا حرص وعزم قوات الجيش على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه حفاظا على الأمن والاستقرار.

وبحسب البيان ذات فقد تم تحديد هوية اثنين من الإرهابيين الثلاثة المقضي عليهم، وهم كل من"لسلوس مدني" وكنيته المدعو "الشيخ عاصم أبو حيان" الذي انضم للجماعات الإرهابية سنة 1994 وكان مسؤولا عن منطقة الشرق ورئيس اللجنة الشرعية لأحد التنظيمات الإرهابية.

وأوضح البيان أن الإرهابي الثاني هو "هريدة عبد المجيد" وكنيته "أبو موسى الحسن" الذي انضم للجماعات الإرهابية سنة 1995 وكان مكلفا بالدعاية والإعلام لذات التنظيم الإرهابي.

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