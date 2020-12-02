شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العمانى يبحث مع نظيره الهندى التعاون بمجال الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اجتماعا، عبر الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين أكدا، خلال الاجتماع، حرص البلدين على علاقات التعاون القائمة ومواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بما فيها التعاون في مجال الرعاية الصحية والقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتعاون الدولي لإيجاد اللقاح الخاص بهذا الوباء

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