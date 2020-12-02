إسرائيل تتوقع تجارة غير عسكرية بقيمة 220 مليون دولار مع البحرين في 2021

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تتوقع تجارة غير عسكرية مع البحرين بقيمة 220 مليون دولار في 2021، بحسب "رويترز".
وتستضيف إسرائيل وفدا من البحرين لتوطيد العلاقات التي تأسست حديثا بين البلدين.
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وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني "ثمة فرصة ذهبية لدفع هذا الأمر قدما وليس في المجالات التجارية فقط، بل وفي المجالات الثقافية والرياضية والتبادلية والسياحية أيضا".
وتشير التوقعات التجارية لوزارة الاقتصاد إلى نمو الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين من الألماس والمعادن، وزيادة واردات النفط والألومنيوم من البحرين.
كانت مذكرة صادرة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية في 13 سبتمبر/ أيلول قالت إن البحرين "قد تعبر عن اهتمام (بالحصول على) تكنولوجيا عسكرية وأمنية إسرائيلية".
ولم تعلق المنامة على ذلك. ولا تنشر إسرائيل بيانات الصادرات العسكرية لكل دولة على حدة.
وطبعت البحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول في اتفاق برعاية أمريكية ودوافع استثمارية إلى جانب القلق المشترك حيال إيران.
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