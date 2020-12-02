قريبا... غابي أشكنازي يعتزم زيارة البحرين لافتتاح السفارة الإسرائيلية

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وأفادت القناة العبرية "السابعة"، اليوم الأربعاء، بأن أشكنازي قد أكد عزمه زيارة المنامة قريبا من أجل افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، ومتابعة المحادثات المثمرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني.

وأضاف أشكنازي في المؤتمر الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة: "نعمل من أجل واقع جديد لمنطقتنا التي شهدت صراعات عديدة".

من جهته، رحب الوزير البحريني، بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المرتقبة. وقال "نتطلع لاستقبالك والمواطنين الإسرائيليين، في البحرين، ونطمح إلى تسيير طائرات مباشرة إلى إسرائيل قريبا".

ويشار إلى أن الوزير البحريني قد وصل، أمس الثلاثاء، إلى إسرائيل، في مستهل زيارة تستمر 3 أيام يلتقي خلالها مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وسبق أن زار وفد حكومي بحريني، إسرائيل، في الثامن عشر من الشهر الماضي، لتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين. ووقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقي سلام برعاية أمريكية، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.