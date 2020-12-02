في عيدها الوطني... سفير الإمارات من موسكو: نعمل لكي نكون رقم واحد

وشهدت العاصمة الروسية موسكو احتفالية أقامتها السفارة الإمارتية في روسيا، حيث عزفت فرقة شعبية روسية النشيد الوطني الإماراتي في ساحة جامعة موسكو الحكومية، بحضور السفير الإماراتي محمد أحمد الجابر وعدد من الدبلوماسيين في السفارة، واقتصرت الفعالية على عدد قليل من الحضور بسبب الإجراءات الإحترازية التي تفرضها روسيا على خلفية جائحة كورونا.

وفي حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك" توجه السفير الإماراتي عبر وكالة سبوتنيك إلى الشعب والقيادة الإماراتية بأحر التهاني بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات، وكذلك إلى كل المقيمين في دولة الإمارات.

وكشف الجابر عن السر في تقدم الإمارات وتطورها وريادتها على مستوى المنطقة وهو رؤية القيادة الإماراتية لنجاح هذه الدولة، والأمن والأمان الذي يسود الإمارات، ويكمل: لو بحثت الآن فستجد أكثر من 200 جنسية من حول العالم تقيم في دولة الإمارات، والسبب هو القوانين والأنظمة المعمول بها هناك، وتوفر الحياة الكريمة والمناسبة للمواطن والمقيم.

وعن المستقبل بالنسبة للإمارات العربية المتحدة يقول السفير: هناك خطط كثيرة في الإمارات للمستقبل في المجالات الاقتصادية والسياحية والصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وهناك اهتمام كبير من قبل دولة الإمارات في مجال الذكاء الصناعي، وأنشئت جامعة محمد بن زايد من أجل هذا المجال، مع الكثير من المعاهد والكليات باختصاصات مختلفة تهتم بها الدولة للأجيال القادمة.

© Sputnik . Aiham Massa السفارة الإمارتية في موسكو تحتفل بالعيد الوطني - السفير الإماراتي محمد أحمد الجابر

ونوه سفير دولة الإمارات إلى أن وقوع بلاده في منطقة الشرق الأوسط وكل ما تعيشه هذه المنطقة من تقلبات وظروف، لم يؤثر أبدا سلبا على نموها وازدهارها، ويتابع: هناك خطط مدروسة لكافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهناك قيادة رشيدة وفريق عمل كبير داخل الدولة وخارجها يعملون على التطور والتقدم الذي تسعى إليه دولة الإمارات، ونحن تعودنا على شيء واحد هو أنه لا شيء مستحيل في دولة الإمارات ونعمل على أن نكون رقم واحد.

وتطرق الجابر إلى العلاقات الروسية الإماراتية ووصفها بالقوية جدا، وبأنها مبينة على الثقة والمصالح المشتركة والاحترام وتبادل المنفعة، وهناك تعاون بين الجهتين في مختلف المجالات، ويكمل: لاحظت هذا الشيء منذ قدومي إلى موسكو ووجدت الأبواب كلها مفتوحة لسفارة دولة الإمارات.

ويضيف: روسيا تعتبر شريك استراتيجي هام لدولة الإمارات، وهناك عدة اتفاقيات في عدة مجالات اقتصادية وأمنية وعسكرية وثقافية وتعليمية وغيرها، ونحن في سفارة الإمارات نعمل جاهدين لتوثيق هذه العلاقات والوصول بها إلى مجالات أرحب، لدينا عدة مجالات واعدة في المستقبل نعمل عليها من خلال السفارة في موسكو.