تركي آل الشيخ يطلق مبادرة جديدة… فيديو

ووجه آل الشيخ في مقطع مصور له دعوة للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة لتقديم ما لديهم من مبادرات تدخل ضمن نطاق نشاط الهيئة.
وقال آل الشيخ في المقطع مخاطبًا كل سعودي وسعودية ومقيم أن يتقدم بمبادرة على هيئة مقطع فيديو مدته 3 دقائق، لافتا إلى أن الهيئة سوف تتبنى أفضل 20 مبادرة منها، وسوف تقدم جوائز لهم.
وأشار رئيس هيئة الترفيه إلى أن الأولوية في هذا المجال للسعوديين والسعوديات.
من جانبها أعلنت هيئة الترفيه في المملكة أنها سوف تستقبل الأفكار المشاركة في المبادرة عبر البريد الإلكتروني "[email protected]".
وعاد تركي آل الشيخ مساء السبت الماضي، إلى العاصمة الرياض قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاجية استمرت عدة أشهر، بعدما تأجلت عودته أكثر من مرة.
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