شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تحذر من التعامل مع جهات تدّعي قدرتها على إصدار تصاريح «العمرة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذرت وزارة الحج والعمرة، من التعامل مع أي جهة تدعي قدرتها على إصدار تصاريح لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.
وأوضحت الحج، أن الطريقة الرسمية لإصدار هذا النوع من التصاريح تكون من خلال تطبيق “اعتمرنا”.
جدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أطلقت تطبيق “اعتمرنا” لإتاحة استخراج تصريح لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي.
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