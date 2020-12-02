التحفظ على رئيس شركة "جهينة" المصرية للألبان صفوان ثابت

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وقالت "جهينة"، إنه "تمت دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن"، مؤكدة أن "التحفظ على رئيس مجلس إدارتها ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتاجتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها".
وتأسست شركة "جهينة"، عام 1983، وتنتج الحليب والزبادي والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية.
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