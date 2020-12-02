شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحدد آخر موعد لقبول طلبات الراغبين في التقاعد المبكر ونقل الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حددت وزارة التعليم يوم 16 من شهر جمادى الأولى القادم ليكون موعداً نهائياً لرفع طلبات الراغبين في إنهاء خدماتهم في الوزارة بالتقاعد المبكر، وشددت على عدم قبول أي طلب نهائياً بعد هذا الموعد .

وأشارت الوزارة في تعميم عاجل أصدره نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ، إلى أن هذا الموعد سيكون هو آخر فرصة أيضاً للراغبين في التقدم بطلب نقل خدماتهم خارج وزارة التعليم، أو إعارتهم إلى جهات حكومية تعليمية، أو مؤسسات تعليميه خاصه أو عامة – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأوضح العاصمي أن قبول الطلبات فقط يكون عن طريق التقديم في نظام “فارس” ، على أن يتم البت في الطلبات والموافقه عليها قبل نهايه الفصل الدراسي الأول، في حين سيكون تاريخ ترك العمل لطالبي إنهاء الخدمة في بداية شهر ذي الحجه القادم، أما المعارون فيكون تاريخ تركهم للعمل هو بنهاية العام الدراسي الحالي.