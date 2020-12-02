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شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إيداع 118 مليون ريال في حسابات المستفيدين بقطاع صغار مربي الماشية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الأربعاء) صرف الدورة الـ15 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 118 مليون ريال، وإيداعها في حسابات المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي مبالغ الدعم بلغ أكثر من 1.5 مليار ريال، بعدد مستفيدين بلغ أكثر من 91 ألفاً من المربين، بواقع 67 ألفا من الذكور، و23 ألفا من الإناث.
يشار إلى أن برنامج دعم صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة، حيث يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.
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