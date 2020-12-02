شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يطلق تحذيراً بشأن ثغرة في منتج «McAfee» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً من وجود ثغرة في منتج McAfee .
وأوضح الأمن السيبراني ، أن المهاجم يمكن أن يستغل هذه الثغرة في تنفيذ برمجيات خبيثة، وهجمة البرمجة عبر المواقع Cross-site scripting (XSS)، وتزوير الطلب عبر المواقع Cross-site request forgery (CSRF).
ودعا المركز إلى تحديث المنتج المتأثر، من خلال الرابط التالي:هنا.
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