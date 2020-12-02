«الشورى» يوافق على مشروع نظام «الانضباط الوظيفي».. ويطالب بتأمين صحي للمتقاعدين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ ، على مشروع نظام ” الانضباط الوظيفي ” . كما طالب الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي. وأوضح أنه على المؤسسة تطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.

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