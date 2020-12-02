شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» توضح حقيقة منح خصومات على الرحلات الداخلية لموظفي وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية حقيقة منح موظفي وزارة الصحة خصومات خاصة.

وأكدت “الخطوط السعودية” أنه لا يوجد خصم لموظفي وزارة الصحة على الخطوط السعودية، وذلك رداً على سؤال لأحد المغردين قال فيه: “هل يوجد خصم لموظفي وزارة الصحة على الرحلات الداخلية وما الطريقة؟”.

وجددت “الخطوط السعودية”، في ردها على استفسار آخر لأحد المستفيدين، التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية، حيث قالت إنه وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد المحدد.