شكرا لقرائتكم خبر عن تقني ينصح بإجراء مهم حال تصفح الإنترنت من جهاز كمبيوتر غير شخصي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي باستخدام متصفح خفي حال استخدام جهاز كمبيوتر غير شخصي، من أجل حماية بيانات المستخدم من الاختراق.
وقال الحمادي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إنه إذا أراد شخص ما تصفح الإنترنت من كمبيوتر لا يملكه، فإنه لابد من عدم الدخول على المتصفح العادي لأنه سيسجل كل البيانات وقد يتم اختراق خصوصية المستخدم.
ونصح بالضغط على الأزرار التالية “Ctrl + Shift + N“، عند بدء التصفح على الإنترنت، حيث سيتم فتح “المتصفح الخفي”، وبعد الخروج منه سيمحي جميع آثار التصفح تماماً.
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