"أنصار الله" تتهم طيران التحالف العربي باستهداف مطار صنعاء الدولي

القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "طيران التحالف العربي شن غارتين على مطار صنعاء الدولي".

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ولم تشر جماعة "أنصار الله" إلى حجم الأضرار الناجمة عن الغارتين الجويتين على المطار الذي تقتصر رحلاته على المنظمات الأممية والدولية والرحلات الإنسانية، خاصة في إيصال المساعدات.

وتعرض مطار صنعاء الدولي منذ انطلاق عمليات التحالف العربي، في 26 آذار/مارس 2015، لغارات جوية متكررة أدت لخروجه من الخدمة، في ظل اتهامات التحالف لجماعة "أنصار الله" باستخدام مرافقه لأغراض عسكرية.

ويفرض التحالف العربي، منذ التاسع من آب/أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.