شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من 49 عاما.. مانشيت جريدة الاتحاد يعلن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تنشر دارة الملك عبد العزيز الوثائق التاريخية التي تؤرخ لحقب زمنية ماضية، وكانت ومازالت تؤثر في الحاضر، حيث نشرت عبر حسابها بموقع تويتر صورة من غلاف جريدة الاتحاد الإماراتية حول إعلان قيام دولة الإمارات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى الـ 49.

وعلقت دارة الملك عبد العزيز: "الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع العلم لأول مرة١٣٩١هـ /١٩٧١م".



صحيفة الإتحاد الإماراتية

وجاء مانشيت جريدة الاتحاد الإماراتية، بعنوان :"قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، فى يوم من أيام تاريخ، تم اعلان الدولة العربية رقم 18 دولة مستقلة ذات سيادة جزء من الوطن العربى الكبير، تحمى حقوق وحريات شعبها".

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 49، وعلى الرغم من التحديات التي فرضها تفشي جائحة " كوفيد - 19" حول العالم خلال العام 2020، إلا أن الإمارات نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الكبرى.

وقد تزينت مجموعة من أشهر المبانى والصروح المعمارية فى مختلف أنحاء دولة الإمارات بأضواء وصور وشعارات مستوحاة من احتفال "غرس الاتحاد" احتفالًا باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات.

وفي 2 ديسمبر، ستزين عروض ضوئية مبهرة واجهات مجموعة من أشهر المباني والصروح المعمارية في دولة الإمارات، مثل جسر الشيخ زايد في أبوظبي، ومبنى قصر الإمارات، وجامعة محمد الخامس أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين.

دارة الملك عبد العزيز، مؤسسة ثقافية فى المملكة العربية السعودية، أنشئت لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، كما توثق العديد من الأحداث التاريخية التي تشهدها السعودية خلال الحقبة الماضية.