شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 2188 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم /الأربعاء/ تسجيل 2188 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطنية /وفا/ إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة و1051 حالة تعافٍ جديدة، مشيرة إلي إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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