شكرا لقرائتكم خبر عن "خليفة" اسم أول مولود فى اليوم الوطنى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولد الطفل في تمام الساعة 00:01 صباحًا ليصبح أول مولود في الإمارات بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للدولة. وفق البيان. وأعرب الزوجان الإماراتيان أحمد الخاجة وعفرا حسن سعيد عن سعادتهما باستقبال طفلهما صباح الأربعاء الباكر، حيث تزامنت ولادة الطفل مع احتفالات اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما ضاعف من شعور الأسرة بالسعادة.

ولد الطفل، خليفة أحمد الخاجة في تمام الساعة 00:01 صباحًا، وكان وزنه 2710 جرامًا، وتتمتع الأم ووليدها بصحة مستقرة. وأضاف الوالدان أنهما سعيدان ويشكران الله سبحانه وتعالى لأنه أنعم عليهما بطفل في هذا اليوم المميز. حيث قال الخاجة: "لقد كنا نتوق إلى هذا الأمر منذ أن حملت الأم، فهو طفلنا الأول، ولذلك انتظرت الأسرة بأكملها هذا اليوم، إنها لنعمة كبرى أن يولد الطفل بينما تحتفل الأمة بأسرها بالعيد الوطني".

وتقدما بالشكر للطاقم الطبي وطاقم التمريض في مستشفى برجيل على ما قدموه من رعاية وخدمة طوال فترة مكوثهما بالمستشفى.

وأعربت الطبيبة أرونا كوماري، استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى برجيل، عن سعادتها بصحة وسلامة الطفل والأم قائلة "نحن في مستشفى برجيل سعداء جدًا بـأحمد الخاجة وزوجته عفرا حسن سعيد بولادة طفلهما خليفة فأن تُرزق بطفل في يوم مميز كهذا يعتبر شعوراً لا يصدق، ونتمنى للعائلة والطفل أن يحيوا حياة عامرة بالصحة والسعادة".