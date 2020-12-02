شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى: يجب ملء سد النهضة فى 7 سنوات على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية السودانى، إن تشغيل سد النهضة سيؤثر على تشغيل سد الروصيرص، كاشفا عن أن اللجان الفنية توصلت إلى أن سد النهضة يجب أن يملأ على الأقل في 7 سنوات، جاء ذلك نقلا عن قناة الغد.

ونظمت وزارة الري و الموارد المائية السودانية مؤتمرا لشركاء السلام حول تطورات ملف مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وزير الري ياسر عباس ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين.

كانت وزارة الرى والموارد المائية بدولة السودان، قررت عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة فى 21 نوفمبر الماضى.

وأشارت الوزارة فى وقت سابق، إلى إنه لا يمكن مواصلة التفاوض حول سد النهضة بنفس طريقة الجولات السابقة والتى أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.