أمن الطرق يحذّر من عبور الأودية والشعاب الجارية

حذّر أمن الطرق السائقين من عبور الأودية الجارية والشعاب. وقال عبر حسابه في تويتر: عبور الأودية الجارية والشعاب خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته. وأضاف: عبورك يهدّد حياتك وحياة مَن معك لا تغامر.. سلامتكم تهمنا. ويشهد معظم مناطق المملكة حالة ماطرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

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