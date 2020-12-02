رويترز: فلسطين تتسلم مستحقاتها المالية من إسرائيل بعد التوصل لاتفاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مسؤول فلسطيني اليوم الأربعاء بأن إسرائيل حولت للسلطة الفلسطينية كافة المستحقات المالية الخاصة بالضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل عبرها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاث في المئة. وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في تغريدة على توتير "الحكومة الإسرائيلية تحول كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة 3.768 مليار شيقل". وعجزت الحكومة الفلسطينية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية ودفعت على مدار الأشهر الماضية جزءا من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري. وتوصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مؤخرا إلى اتفاق يقضي بعودة العلاقات إلى طبيعتها قبل وقفها، بما يشمل استئناف التنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية. وتعهد محمد اشتية رئيس الحكومة مؤخرا بدفع كافة مستحقات الموظفين بعد تسلم هذه الأموال.

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