شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 51 وفاة و1303 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3311 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1303 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، خلال نفس الفترة لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 98 ألفًا و27 حالة.