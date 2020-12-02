أوضح المرور السعودي، إجراءات الحصول على بدل فاقد لرخصة القيادة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «ما إجراءات الحصول على رخصة قيادة بدل فاقد؟».
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك».
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يجدد التذكير بإجراءات الحصول على بدل فاقد لرخصة القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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