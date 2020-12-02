شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتهم مستشفى بالتسبب في توقف قلب طفلته الرضيعة.. و«صحة جدة» تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اتهم مواطن أحد المستشفيات بمحافظة جدة، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية لطفلته الرضيعة ودخولها العناية المركزة.
ووفقاً لـ”الوطن”، قال المواطن علي الزهراني: إن حالة ابنته شُخصت بمعاناتها من غازات في البطن ونقص الأوكسجين وملوحة في الـدم وجرى تنويمها، لكن تم إدخال إبرة بطريقة خاطئة في القدم نتج عنها دخول السائل المغذي إلى القفص الصدري وتوقف القلب بسبب نقص الأوكسجين – على حد قوله-.
وأضاف الزهراني: “أنه تقدم بشكوى لإدارة المستشفى فردوا عليه بأن ابنته تعرضت لشرقة بسبب الحليب فطلب منهم تقريراً طبياً لكنهم رفضوا إعطاءه إياه، كما رفض مدير المستشفى مقابلته، ليتقدم بعدها بشكوى لوزارة الصحة”.
من جانبها، أكدت مديرية الشؤون الصحية بجدة أنها استلمت الشكوى من قبل إدارة الالتزام بالمستشفى وجار العمل على أخذ إفادة الأطباء المعنيين، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في مثل هذه الحالات الطبية.
وأكدت أنه إذا ثبت وجود خطأ أو تقصير طبي أو إهمال ضد المريضة، سترفع كامل أوراق الشكوى إلى لجنة علمية لدراسة الملف الطبي، ثم إحالتها للهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يتهم مستشفى بالتسبب في توقف قلب طفلته الرضيعة.. و«صحة جدة» تتفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.