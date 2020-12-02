السعودية تؤكد حرصها على تعزيز السلام في اليمن

وشددت المملكة، بحسب بيان لمجلس الوزراء السعودي، مساء أمس الثلاثاء، على حرصها على المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن، وفقا لما نقله موقع "عاجل" السعودي.

© AFP 2020 / STRINGER

وترأس الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، وقال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في البيان عقب الجلسة إن المجلس "استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًّا ودوليًّا".

وشدد البيان على "تأكيد حرص المملكة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء دعا إلى "المضي قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن".

ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عبر حسابه على "تويتر"، إن "الصراع في اليمن، وأسباب أخرى ذات صلة، أودى حتى الآن بحياة 233 ألف شخص".

وأضاف: "هذا الرقم الصاعق غير مقبول". وأشار إلى "وصول اليمن إلى نقطة اللا عودة"، مشددا على "أن هناك حاجة الآن لوقف إطلاق النار".