شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تضع خطة تمهد لعودة 80 ألفا من العمالة المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن نجاح الخطة، التي اعتمدها مجلس الوزراء الكويتي لعودة العمالة المنزلية من الخارج كمرحلة أولية، سيمهد الطريق لعودة بقية الفئات من المقيمين بشكل منظم؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال مدير إدارة الطيران المدني الكويتي يوسف الفوزان – في مؤتمر صحفي - إن العمالة المنزلية التي ستعود إلى الكويت، هي التي لديها إقامات سارية، وسجلت بياناتها عبر منصة (بالسلامة) وعددهم 80 ألفا، مشيرا إلى أن الخطة ستستغرق 4 شهور؛ حيث سيتم استقبال 600 مسافر فقط في اليوم الواحد، وسيتم حجرهم مؤسسيا لمدة 14 يوما.

وأضاف أن الخطة ستوفر التكاليف على الكفيل الذي يرغب في عودة عامله المنزلي من بلده إلى الكويت مباشرة، بدلا من مروره بدولة وسيطة (ترانزيت) والبقاء بها لمدة 14 يوما، مؤكدا أن الخطة مؤقتة لحين رفع الحجر الصحي من قبل السلطات الصحية الكويتية.

ومن جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي بالإنابة صالح الفداغي، إنه تم توفير المساكن المخصصة للحجر الصحي والخدمات المصاحبة، بما يتوافق مع اشتراطات وزارة الصحة الكويتية، لافتا إلى أن الطيران المدني الكويتي تلقى عرضا مقدما من شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، يتضمن المواصلات والسكن في بنايات سكنية مستقلة، وتقديم 3 وجبات يوميا، بالإضافة إلى 3 فحوص (PCR)، وخدمات النظافة والأمن والحراسة وكل الخدمات العامة، بواقع 270 دينارا للشخص الواحد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اعتمد في اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين الماضي، خطة لعودة العمالة المنزلية إلى الكويت، عبر الطيران المباشر من دول الهند، والفلبين، وسريلانكا، ونيبال، وبنجدلاديش، على أن يتم البدء في تنفيذ الخطة، اعتبارا من 7 ديسمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا في أول أغسطس الماضي، بوقف الطيران التجاري المباشر مع 34 دولة، في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).