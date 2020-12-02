شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقي يعلن عن تعاون مشترك مع مصر في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين العراق ومصر في مختلف المجالات.
وقال عناد، في تغريدة عبر حسابه على موقع لتواصل الاجتماعي "تويتر" - وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "أجريتُ زيارة إلى جمهورية مصر العربية والتقيت بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق الأول محمد زكي، كما تفقدت عددًا من مصانع الإنتاج الحربي".
وأكد: "أن العلاقة بين العراق ومصر، علاقة تاريخية وسيكون هناك تعاون مشترك بين البلدين في مختلف المجالات".
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