شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة على 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني ، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على عدة مناطق خلال الساعات القادمة .
وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بتويتر : “متوقع استمرار حالة سقيا الممطرة عدة أيام، ومتوقع خلال الـ”24″ساعة القادمة – إن شاء الله – من اليوم الأربعاء 1442/4/17هـ إلى صباح الخميس أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وجازان وعسير والشمالية ومكة وشرق الجوف وجنوب شرق المدينة ” .
وأضاف الحصيني: “أجواء تميل للبرودة على معظم المناطق بما فيها المرتفعات الغربية والجنوبية عدا مكة وجازان ووسط المنطقة الشرقية الحرارة معتدلة صباح اليوم الأربعاء1442/4/17هـ الساعة 6:15 ص من خلال ما سبق فالمناطق الوسطى والشمالية وشمال الشرقية وغربها والمرتفعات تعيش أجواء شتوية بامتياز” .
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة على 11 منطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.