طارق صالح: لن نتنازل عن أسلحتنا حتى استعادة صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. وقال طارق صالح، عبر حسابه على "تويتر"، في الذكرى الثالثة للانتفاضة التي أعلنها عمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ضد جماعة "أنصار الله" مطلع ديسمبر/كانون الأول 2017م:

"سيبقى ديسمبر ذكرى والتزام.صوت في عقل وروح كل يمني يذكر بالثورة التي واجهت الكهنوت والطغيان (في إشارة إلى جماعة أنصار الله) في عقر سطوته وسلاحه".

وأضاف: "لم يكن معنا سوى الشجاعة والوطنية والأيمان، وهي أسلحتنا التي لن نتنازل عنها حتى استعادة صنعاء مهما كانت التضحيات".

وتابع: "لن ننسى شهداءنا وأسرانا من أُطلق سراحه ومن لا يزال".



وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2017م، دارت مواجهات دامية بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وجماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء ومحافظات عَمران والمحويت وحجة، انتهت بمقتل صالح والأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف عوض الزوكا ونحو 240 وإصابة 420 آخرين.