شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تطلق نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.. التفاصيل كاملة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت ‏‎هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس الثلاثاء، عن إطلاق نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضحت الهيئة أن تسجيل المعلمين والمعلمات المجتازين لاختباري الكفايات (العام، والتخصصي) وإصدار الرخصة لهم سيبدأ اعتبارًا من 2020/12/6م.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها ستمنح الرخصة المهنية لمن اجتاز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات (العام والتخصصي) كل على حدة.

وبينت الهيئة أنه إذا لم يجتز الاختبارين أو أيًّا منهما فيتطلب من المتقدم للرخصة التسجيل مرة أخرى ومعاودة الاختبار الذي لم يحقق فيه درجة الاجتياز، وذلك للحصول على الرخصة المهنية حسب الضوابط المعتمدة مع إمكانية تعديل التسجيل أو حذفه قبل موعد الاختبار بـ 72 ساعة للاختبار الورقي، و48 ساعة للاختبار المحوسب.

وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم وجود تخصص مسجل للمعلم أو عدم وجود بيانات المعلم في الهيئة، يتم الرجوع لوزارة التعليم لتحديث البيانات في أنظمة وزارة التعليم (نور – فارس)، فالربط آلي بين نظام الرخص المهنية في الهيئة وأنظمة وزارة التعليم على أن تُرسل الدرجة التي حققها المعلم وحصل بناء عليها على الرخصة المهنية، وفي حال دخوله أكثر من اختبار تُرسل الدرجة الأعلى.

وأوضحت الهيئة أن المعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل أو دخول اختبار الكفايات، فسيفتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة بتاريخ 2020/12/15م.

وأضافت الهيئة أنه ستكون الفترة الأولى لاختبارات الرخصة المهنية اختبار التخصص) خلال الفترة من 23-2021/1/30م، بينما الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية الاختبار التربوي العام) خلال الفترة من 20-2021/3/26م، وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في 2021/5/30م.

وأكدت الهيئة أنه ستتصدر الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بكافة أنواعها (ممارس، متقدم، خبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، ممن يحملون المؤهل دون الجامعي.

وأكدت الهيئة أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، تعد وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومدة زمنية محددتين، كما تعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.