عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسول خارق لإيصال البيتزا.. سبايدر مان على باب منزلك

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365

أطلق مطعم بيتزا إيطالي مبادرة هدفها إسعاد الزبائن، تعتمد على تسليم المندوبين للطلبات وهم مرتدين أزياء سبايدر مان وأيرون مان.



وتأتي المبادرة من مطعم بيتزا يقع في بلدة بشيليى بإقليم بوليا بجنوبي البلاد، يسمى Il Ritrovo.

ويرتدي مندوبي تسليم طلبات البيتزا أزياء الأبطال الخارقين المحببين للجميع، مثل الرجل العنكبوت، وهو الأمر الذي كان مفاجأة سعيدة للجميع، خاصة للصغار، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

لم يقتصر الأمر على سبايدرمان فقط، ولكن أيضاً هناك الرجل الحديدي أو "أيرون مان"، الذي يكرس نفسه لتسليم وجبات العاملين الصحيين من الأطباء والممرضات، الذين يعملون ويحاربون الوباء كل يوم.

ولدت المبادرة في بداية الأمر على سبيل المزاح، ولكن بعد نجاح أول "رسول خارق" بأزياء رجل العنكبوت كان لا بد من إضافة Ironman وقريياً سيتم إضافة شخصيات المينيونز Minions.

يقول جياني ليوتشي، مالك المطعم عن مبادرة "أبطال تسليم البيتزا الخارقين": "ولدت هذه المبادرة في أعقاب أحدث قواعد في البلاد تسمح بالحصول على الطعام في المنزل حتى الساعة الـ10 مساءً، ومن هنا أردنا تلطيف الوضع قليلاً وإعطاء ابتسامة على وجه التحديد للعاملين الصحيين باعتبارهم إحدى الفئات الاجتماعية التي تعرضت لأقسى اختبار في هذه اللحظة التاريخية".