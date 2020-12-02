شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب السعودية لدى الاتحاد الاوروبى يلتقى أمين حزب الشعب الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مندوب المملكة الدائم لدى الاتحاد الاوروبي السفير سعد محمد العريفي بالامين العام لحزب الشعب الأوروبي، والذى يمثل "اكبر مجموعة نيابية في البرلمان الأوروبي" انطونيو وايت.

وجرى خلال الاجتماع بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الروابط بين المملكة والبرلمان الأوروبي.

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