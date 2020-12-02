السودان: تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و6 وفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و6 وفيات، فيما تم شفاء 67 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 214 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ٥ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 18 ألفا و 45 حالة، بينها 1255 وفاة، و 10 آلاف و 369 شخص تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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