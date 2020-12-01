النواب الليبي يتسلم مقار السلطة التشريعية في مجمع قاعات "واقادوقو"

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وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن لجنة حصر واستلام المقار الخاصة بالسلطة التشريعية قامت بزيارة على مدى اليومين الماضيين لمدينة سرت، حيث التقت خلال الزيارة برئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت، ومدير أمن المديرية، وعدد من الضباط ومنتسبي المديرية.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، التقت اللجنة، أيضا، بمسؤولي الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية، ومدير مجمع قاعات واقادوقو.

وأوضح بليحق في بيان له أن أعضاء اللجنة قاموا بزيارة ميدانية للمقار الخاصة بمجلس النواب، وعقب الزيارة أقيمت مراسم التسليم والاستلام بين لجنة حصر واستلام مقار السلطة التشريعية والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.

وتوجه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بالشكر لأهالي مدينة سرت، ورئيس المجلس التسييري ومدير مديرية أمن سرت، والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية ومدير مجمع قاعات واقادوقو، شاكرا لهم حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.