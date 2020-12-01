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السفارة الأمريكية في الخرطوم: نحن شركاء السودان

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© REUTERS / CARLOS BARRIA

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن التعليق الأمريكي جاء على خلفية توقيع اتفاق شراء قمح بـقيمة 20 مليون دولار بين برنامج المعونة الأمريكية ووزارة المالية السودانية، يوم الخميس الماضي.

وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن "برنامج المعونة الأمريكية وقع مذكرة التفاهم مع وزارة المالية السودانية لتوفير شراء أكثر من 67 طن متري من القمح للسودان بقيمة عشرين مليون دولار أمريكي"، بحسب "سونا".

ولفتت الوكالة إلى قول السفارة الأمريكية إن "القمح سيأتي عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بهدف سد النقص الذي يعاني منه السودان في القمح".

© Sputnik / Mohamed Hassan

اتفاق السلام السوداني

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