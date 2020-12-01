شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار: المغرب شريك فى إدارة ملف الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، اليوم /الثلاثاء/ بالرباط، أن المغرب شريك ذو مصداقية للاتحاد في مجال إدارة ملف الهجرة.

وقال المفوض الأوروبي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما - "إن المغرب شريك ذو مصداقية للاتحاد الأوروبي في معالجة هذه القضية، ومن هنا تبرز أهمية دعمه في كافة الجهود التي يبذلها من أجل إدارة أفضل لهذه القضية التي يمكن أن تخلق ليس فقط مشكلات أمنية، ولكن أيضا مشكلات ذات طبيعة اقتصادية".

كانت هذه تفاصيل خبر مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار: المغرب شريك فى إدارة ملف الهجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.