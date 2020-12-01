شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3508 إصابات جديدة بفيروس كورونا و69 وفاة فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل 3508 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 359844 حالة.

وذكر بيان للوزارة أنه تم تسجيل 69 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5915 حالة، كما تم تسجيل 4902 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 310193.

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