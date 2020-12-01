مقتل وإصابة عشرات الحوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمنى بمحافظة الجوف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل وأُصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، اليوم /الثلاثاء/، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني والمقاومة وغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية شرقي محافظة الجوف شمالي شرق البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش والميليشيا في عدة جبهات قتالية شرقي مدينة الحزم، بالتزامن مع شن مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة للمليشيا في مناطق مختلفة شرقي المدينة.

وأسفرت المواجهات وغارات التحالف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، إضافة إلى تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية.

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