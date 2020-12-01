شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة السودانى يعتبر مجمع وادى النيل خطوة لإصلاح إنتاج الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، أن "مجمع وادي النيل لإنتاج الخبز"، يمثل واحدة من حلقات إصلاح عملية إنتاج الخبز في السودان.

وبدأ اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبي لمجمع وادي النيل لإنتاج وتطوير صناعة الخبز في السودان، حيث يضم نحو 10 خطوط إنتاج آلية، كانت أهدتها مصر للسودان، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون ونصف المليون رغيف يوميا.

وأكد وزير الصناعة، خلال افتتاح أعمال المجمع، اهتمام الدولة على تطوير صناعة الخبز وتوفيره بسهولة للمواطن، لافتا إلى أن المجمع يسهم في تطوير كفاءة عمل المخابز وتحسين جودة الخبز.

وقال إن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على توطين صناعة المخابز ضخمة الإنتاج وفق خطة تستهدف كل ولايات السودان.

من جانبه، أكد عبد الرحيم أبوبكر محمد المديرالعام لمشروع "وادي النيل لتطوير صناعة الخبز"، أن التجربة جديدة ومبتكرة ومهمة في تطوير صناعة الخبز، لافتا إلى التعاون مع الجهات المختصة للتوطين والتطوير.

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