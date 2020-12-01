الرئيس التشادى يلتقى بالأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي إتنو اليوم، بالأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وتعهد الرئيس التشادي بأن بلاده ستدعم وتساند السفير حسين إبراهيم طه لإدارة المنظمة، مضيفًا أن هذا الاختيار يعد فخرًا كبيراً لتشاد.

واختير حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الانتخابات التي جرت في 27 نوفمبر الجاري بمدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر على أعقاب أعمال الدورة رقم 47 لاجتماع مجلس المنظمة على مستوى وزراء الخارجية.

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