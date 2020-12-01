شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هبوط مركبة فضائية صينية على سطح القمر لجمع عينات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الصين نجحت في إنزال مركبة فضاء على القمر اليوم الثلاثاء في مهمة تاريخية لجلب عينات من سطحه.

كانت الصين قد أطلقت المسبار (تشانغ إي-5) في 24 من نوفمبر تشرين الثاني. وتسعى مهمة تشانغ إي-5، الذي سُمي على اسم إلهة القمر عند قدماء الصينيين، لجمع مواد من سطح القمر لمساعدة العلماء في معرفة المزيد عن نشأة القمر.

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