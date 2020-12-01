وأشار بلحمير في تصريحاته إلى أن "هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية" بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
© Depositphotos / Galdzer
وبين الوزير في تصريحاته أن "هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط في البرلمان الأوروبي النيل دون جدوى من الجزائر من خلال حقوق الإنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة ومثيرة للإحساس بتكرارها".
وأضاف الوزير الجزائري: "الأمر أصبح يتكرر كل نهاية سنة مثل هدية عيد الفصح أو خدمة مؤداه للمحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات".
وأصدر البرلمان الأوروبي، للمرة الثانية، لائحة تتحدث عن الوضع الداخلي الجزائري، الأمر الذي تعتبره الأخيرة، تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة.
يذكر، أن البرلمان الأوروبي، أصدر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، لائحة وصفتها السلطات الجزائرية بـ "الوقاحة"، وهددت على إثرها بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكد عليه اليوم الوزير الجزائري في تصريحاته.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تستشهد بشاعر روسي وتؤكد: نتعرض لهجمات فرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.