شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق آخر مخيم للنازحين فى كركوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، خلو محافظة كركوك من مخيمات اللجوء، بعد إغلاق مخيم "ليلان1" بالكامل.

وقالت إيفان فائق، في بيان نشره المكتب الإعلامي للوزارة، إن "الوزارة وبتنسيق عالي المستوى مع ديوان المحافظة وقيادة العمليات المشتركة وجهاز الأمن الوطني، فضلا عن المنظمات الدولية في محافظة كركوك، أغلقت مخيم "ليلان1" بالكامل بعد عودة آخر 180 عائلة طوعيا إلى مناطقها".

وأضافت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية أن "الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات الإنسانية للعوائل العائدة ولمدة عام".

فيما كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل الغراوي، أن "عدد العوائل التي عادت من مخيم "ليلان1" بلغت 1270 عائلة، منها 370 عادت الى محافظة صلاح الدين.