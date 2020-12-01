شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: إيران تشكل تحديا أمنيا لدول المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، إن إيران تشكل تحديا أمنيا لدول المنطقة، داعيا المجتمع الدولي لمواصلة الضغط على إيران .
وأضاف وزير خارجية البحرين خلال تدشين الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن اتفاقيات السلام مع إسرائيل ستساعد في إعادة رسم الشرق الأوسط .
وشدد "الزياني" على أن المنامة تسعى لشراكة أكبر مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار في المنطقة. قائلا: "الشراكة مع الولايات المتحدة كانت حجر الأساس لأمن الخليج وإيران لديها نوايا خبيثة تجاه دول المنطقة".
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