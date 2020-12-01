شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تحدد 6 من يونيو المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مكتب مصطفى الكاظمى، رئيس الحكومة العراقية، أنه تم تحديد الـ 6 من يونيو المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية فى العراق، متابعا: "مصرون على إنجاح الانتخابات المبكرة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان رئيس الوزراء العراقى، قد أكد على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات من أجل إتاحة الوقت الكافى أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقى - فى بيان أن الكاظمى زار مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث أطلع على مجريات الاستعدادات التى اتخذتها المفوضية؛ لتأمين إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها المقرر.

وتابع الكاظمى مجريات جهود المفوضية فى السعى لتذليل كل المعوقات التى قد تواجه العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلق الأمر بها، مؤكدا أهمية موافقة الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية للقانون؛ لتأمين نجاحها والحفاظ على نزاهتها؛ ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة.