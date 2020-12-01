شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الإيطالي «أنجلو» مساعد مدرب ضمك يعلن إسلامه.. ويغير اسمه إلى «حسين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أشهر الإيطالي أنجلو بوزيتي مساعد مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، إسلامه، بمكتب الدعوة والإرشاد بخميس مشيط. ونشر رئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع على حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو للحظة نطق المدرب الإيطالي الشهادتين، وعلق على المقطع قائلاً: “”الحمدلله.. هذا الفوز الحقيقي الإيطالي انجلو (حسين) يعُلن إسلامه”.

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