شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.



حاجات إنسانية قياسية

سيبلغ عدد الأشخاص الذين سيحتاجون لمساعدات إنسانية في العالم 235 مليونا في رقم قياسي بزيادة نسبتها 40% خلال سنة "بسبب كوفيد-19 حصريا" وفقا للأمم المتحدة.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا قياسيا لجمع 35 مليار دولار (29 مليار يورو) لعام 2021 لمساعدة 160 مليون نسمة في 56 بلدا (من أصل 235 مليونا معنيين) بين الفئات الأكثر ضعفا، الذين يواجهون المجاعة والنزاعات والعواقب الناجمة عن التقلبات المناخية وتفشي الوباء.

فايزر وبايونتيك تطلبان ترخيصا لتسويق لقاحهما في الاتحاد الأوروبي

قالت فايزر وبايونتيك في بيان انهما تقدمتا بطلب الإثنين من الوكالة الأوروبية للأدوية "للحصول على ترخيص مشروط لتسويق" لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بانه فعال بنسبة 95% ضد كوفيد-19، مع أمل توزيعه بحلول نهاية الشهر.

أكثر من 1,46 مليون وفاة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و468 ألفا و873 شخصا في العالم منذ أُبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء.

وأصيب أكثر من 63 مليونا و227 ألفا و470 شخصا في العالم بالفيروس.

والولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أكبر عدد وفيات (268103) تليها البرازيل (173120) والهند (137621) والمكسيك (105940) وبريطانيا (58448).

منظمة التعاون والتنمية تتحدث عن آفاق "غير واضحة"

تتحسن الآفاق بفضل اللقاح لكنها تبقى على الأجل القصير "غير واضحة المعالم" بعد ان خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الثلاثاء توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 الذي سيزيد بمعدل 4,2% مقابل 5% كان مرتقبا قبل اجراءات العزل التي فرضت في الخريف.

كما صححت المنظمة تقديراتها لعام 2020 ورفعتها ليتقلص إجمالي الناتج الداخلي العالمي ب4,2% مقابل 4,5% حلال توقعاتها السابقة في سبتمبر.

إيرلندا ترفع تدابير العزل

رفعت إيرلندا الثلاثاء تدابير العزل الثانية مع إعادة فتح المتاجر غير الضرورية وصالونات تصفيف الشعر وصالات الرياضة بعد فرض قيود صارمة لستة أسابيع.

وكانت في 22 أكتوبر أول بلد أوروبي يفرض عزلا ثانيا وأغلقت المتاجر غير الضرورية وحظرت لقاء أشخاص من أسر مختلفة لكنها أبقت المدارس مفتوحة.

تحذير من بنما

حذر رئيس بنما لورنتينو كورتيزو من زيادة عدد اصابات كوفيد-19 في الوقت الذي دعت فيه البلاد السكان إلى استئناف النشاط الاقتصادي تدريجيا بعد أن طلب من الأشخاص العودة إلى العمل.

وبنما هي البلد الأكثر تضررا بكوفيد-19 في أميركا الوسطى مع أكثر من 165 ألف اصابة و3079 وفاة لنحو أربعة ملايين نسمة.

لويس هاميلتون مصاب بكوفيد-19

أصيب بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون بفيروس كورونا المستجد وسيغيب عن جائزة صخير الكبرى، المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة المقررة الأحد المقبل في البحرين، بحسب ما أعلن الثلاثاء الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وفريقه مرسيدس.

وقال الاتحاد الدولي في بيان الثلاثاء "بامكان فيا، الفورمولا واحد ومرسيدس-أي أم جي بيتروناس أف 1 التأكيد اليوم أنه خلال اختبارات الـ+بي سي آر+ الإجبارية قبل سباق جائزة صخير الكبرى، جاءت نتيجة لويس هاميلتون إيجابية بفيروس كوفيد-19".

واعلنت مرسيدس أن "لويس عزل نفسه. وهو في صحة جيدة باستثناء بعض الأعراض الطفيفة".

سريلانكا تعفو عن السجناء

صدر عفو في سريلانكا عن مئات السجناء على أن يفرج عن مزيد منهم بعد تمرد دام أوقع تسعة قتلى و113 جريحا في أحد مراكز الاعتقال المكتظة التي يتفشى فيها كوفيد-19