باكستان.. تسجل 2458 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت باكستان تسجيل 67 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء باكستان جراء الفيروس إلى 8091.



وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2458 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 400 ألف 482، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الثلاثاء.

ومازال إقليم السند الاكثر تضررا من الوباء.

وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و549 ألفا و779 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، و40 ألفا و969 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 343 ألفا و286 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال65 مريضا في حالة حرجة.