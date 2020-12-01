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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عملية شاقة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلوغرام من منزله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
يحاول عناصر إغاثة، اليوم الثلاثاء، إخراج رجل يقرب وزنه من ثلاثمائة كيلوغرام من منزله في مدينة بربينيان جنوب غرب فرنسا، حيث يقبع منذ سنوات، في عملية بالغة الحساسية قد تشكل خطرا على حياته، وفق صحافيين من وكالة فرانس برس في المكان.
ويتعذر إخراج الفرنسي آلان بانابيير البالغ 53 عاما والذي يعيش على الأرض في منزل لا يستوفي شروط السلامة، عبر السلالم نظرا إلى عدم قدرة الرجل على العبور من باب الغرفة، في هذه العملية «البالغة الخطورة» وفق محاميه جان كودونييس.
وبعد أعمال تدعيم أولى للمنزل المؤلف من طابقين في حي ذي شوارع ضيقة في وسط المدينة الواقعة في منطقة البيرينيه الشرقية، جُّند حوالى خمسين شخصا الثلاثاء بينهم شرطيون وعناصر إطفاء وفرق طبية لمحاولة إخراج الرجل، وفق السلطات المحلية.
وسيهدم هؤلاء جزءا من واجهة الطبقة الأولى من المنزل لإجلاء بانابيير قبل نقله أفقيا إلى حجرة محمولة على رافعة ستنزل الرجل على الطريق حيث تنتظره سيارة إسعاف.
وسيُنقل بانابيير بداية إلى مستشفى في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا للخضوع لـ«تقويم شامل» لوضعه الصحي، قبل نقله بعد أسابيع إلى مركز لإعادة التأهيل، وفق رئيس قسم أمراض الغدد والسكري والتغذية أنطوان أفينيون.
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